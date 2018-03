Gino Lisa, AdP a Landella "E' il Comune che deve attivarsi con i ricorrenti"

Aeroporti di Puglia S.p.A., in merito alle affermazioni del Sindaco di Foggia, evidenzia che non ha alcuna responsabilità in merito ai contenziosi che hanno portato alla archiviazione da parte del Provveditore alle Opere Pubbliche, in quanto i predetti contenziosi, riguardano nello specifico quanto segue:

Il primo dei suddetti ricorsi ha ad oggetto un apposito accordo di programma per l'esecuzione di interventi edilizi e di riqualificazione urbanistica (che nel ricorso viene qualificato come un accordo di 'edilizia contrattata' non meglio specificata) stipulato tra il Comune di Foggia e la Regione Puglia e ratificato dal Consiglio Comunale di Foggia nel 2011. I ricorrenti lamentano la vanificazione di questo programma in ragione di una incompatibilità -sopravvenuta- col progetto di ampliamento dell'Aeroporto.

Gli stessi pertanto sono insorti avverso tutti gli atti preliminari all'adozione del decreto di Intesa Stato-Regione ex DPR n. 383/1994 di approvazione in variante urbanistica del progetto di ampliamento dell'aeroporto che, ove la variante si fosse perfezionata, avrebbe impedito la realizzazione del suddetto intervento edilizio. Nel ricorso è stato evocato in giudizio il Comune di Foggia, assistito dall'Avv. Michele Barbato, insieme a: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Puglia e Basilicata, ENAC, Regione Puglia ed Aeroporti di Puglia S.p.A. .



Il secondo è stato invece proposto dall'Ente Morale Terzo Ordine Provinciale Secolare Francescano dei Frati Minori Cappuccini di Foggia, che aveva progettato la realizzazione di una casa di accoglienza per realizzarsi in Foggia attraverso apposito accordo di programma con il comune di Foggia e privati finanziatori dell'intervento, la cui realizzazione è poi stata resa impossibile dal programma di ampliamento dell'aeroporto in questione, che ha condotto ad una rinuncia da parte del Comune di Foggia alla finalizzazione del suddetto accordo di programma.

Con tale ricorso il suddetto Ente Morale, lamenta la violazione da parte del Comune di Foggia del principio di affidamento incolpevole nella conclusione dell'accordo negoziale posto in essere e, pertanto, chiede il risarcimento dei danni che ne sarebbero derivati.

Il ricorso, per come formulato, non investe neppure gli atti fino a quel momento adottati in vista della realizzazione dell'ampliamento dell'aeroporto, limitandosi a chiedere l'accertamento dell'illegittimità di alcuni atti adottati dal Comune di Foggia.

Destinatari di notifica sono : il Comune di Foggia, Consiglio Comunale di Foggia, Regione Puglia, Regione Puglia - Servizio Ecologia – Ufficio Programmazione, politiche energetiche VIA e VAS, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. ed Aeroporti di Puglia S.p.A., tutti costituiti

salvo il Comune di Foggia (che è l’unico soggetto nei cui confronti risulta spiegata la domanda risarcitoria).



i ricorsi sono scaturiti in seguito all’adozione da parte del Comune di Foggia del piano dei rischi aeroportuale ,quest’ultimo redatto e approvato dallo stesso Comune, che oltre a prevedere una sensibile riduzione delle cubature (50%) da realizzare in prossimità della testata interessata

dall’allungamento, ha cancellato i due programmi di cui ai ricorsi in quanto ricadenti sotto la proiezione del cono di decollo-atterraggio.

L’attore principale che deve attivarsi con i ricorrenti è il Comune di Foggia: infatti, le aree su cui ricadono i programmi dei ricorrenti non sono oggetto di esproprio.

Su impulso della Regione Puglia, comunque, Aeroporti di Puglia ha già chiesto ad ENAC di avviare le procedure per la nuova convocazione della Conferenza dei servizi per la verifica della compatibilità urbanistica al Provveditorato alle OO.PP. di Bari