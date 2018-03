Emergenza strade in Capitanata, Nicola Gatta: "La Foggia-Potenza è un colabrodo"

"La S.S. 655 "Bradanica" Foggia-Potenza ogni giorno diventa sempre più pericolosa a causa di buche e avvallamenti,per questo ho scritto all'Anas s.p.a. e al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti chiedendo il ripristino del manto stradale sull'intera tratta a tutela dei viaggiatori". Nicola Gatta, sindaco di Candela, chiama in causa l'Anas e il ministero dopo le numerose lamentele degli automobilisti che ogni giorno sono costretti a percorrere quell'arteria che fa da cerniera tra ben tre regioni: Puglia, Basilicata e Campania. "La strada - afferma Gatta - presenta numerose buche e avvallamenti con manto stradale rovinato e assenza totale di segnaletica orizzontale, tanto da imporre il limite di velocità di 60 km/h da Candela allo svincolo per Orta Nova- Castelluccio dei Sauri. L'arteria viaria, che rappresenta la principale via di collegamento tra Foggia e i comuni dei Monti dauni, nonché con lo stabilimento FCA di Melfi, diventa impercorribile in caso di pioggia o nebbia. Inoltre - aggiunge il sindaco - con la designazione di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, tutta la statale sarà interessata da un notevole flusso di autoveicoli provenienti dalla direttrice adriatica e tirrenica con l'uscita al casello autostradale di Candela sulla A16 Napoli-Canosa. Ecco perchè è fondamentale mettere in sicurezza l'intero tratto".

