Elezioni 2018, Forza Italia sull'asse Cerignola-Manfredonia

Gli stati generali di Forza Italia della Puglia oggi a Cerignola presso Iposea, una delle più grandi realtà italiane dell'agroalimentare. Obiettivo, far conoscere la proposta politica del centrodestra in vista delle elezioni del prossimo 4 marzo. Davanti ai quasi 200 dipendenti dell'azienda cerignolana, il partito di Berlusconi, guidato dal segretario regionale Gino Vitali, ha presentato i candidati impegnati in questo collegio, uno dei più popolosi, e che in quello senatoriale abbraccia una fetta di Puglia che va dalla Bat, al Tavoliere, ai Monti Dauni e al Gargano meridionale. Riflettori puntati su Giandiego Gatta, candidato alla Camera, e su Sergio Silvestris, candidato al Senato, entrambi pronti a sbancare il collegio e a conquistare uno scranno a Montecitorio e a Palazzo Madama. Con loro anche Raffaele Di Mauro, numero due nel listino proporzionale, e Luigi Miranda, presidente del Consiglio comunale di Foggia e dirigente nazionale del partito. Gatta punta tutto sull'asse Cerignola-Manfredonia. "Sono le città più popolose della Capitanata, possono avviare una serie di iniziative finalizzate a mettere in rete risorse, sinergie, strategie. Con l'interporto di Cerignola, il porto alti fondali di Manfredonia, faremo in modo di creare un circuito virtuoso in grado di generare occupazione e migliorare la qualità della vita di un intero territorio".

Un asse più lungo quello su cui viaggia la proposta politica di Sergio Silvestris, candidato al senato nel collegio Andria-Cerignola-Manfredonia. "In campo per far crescere la nostra terra che è stata mortificata dalle politiche del centrosinistra che non ha fatto nulla per il sud. Noi vogliamo far crescere le nostre aziende, riducendo le tasse, favorendo l'esportazione e creando occupazione e sviluppo. Alto obiettivo, defiscalizzare tutte le assunzioni dei giovani nei prossimi tre anni. Niente tasse sul lavoro a chi assume nei prossimi sei anni. Questa è la proposta politica di Forza Italia, un investimento per il futuro".

A tirare la volata ai due candidati, il coordinatore regionale, Gino Vitali che sprona il popolo di centrodestra a votare per arrivare all'obiettivo 40%. "Ce la possiamo fare solo se ogni cittadino in campagna elettorale si sentirà candidato nelle liste del centrodestra, perchè è l'unica coalizione coesa che può garantire governabilità. La Puglia e il sud saranno determinanti per la vittoria del centrodestra. Gatta e Silvestris sono due marchi di fabbrica di Forza Italia, poi le giovani leve come Di Mauro, Caposiena, Valerio, Di Donna. La Capitanata è ben rappresentata a queste elezioni".