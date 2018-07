ASL. Tumori, avvio campagna di screening: Emiliano a Cerignola

Ci sarà anche il Presidente della Regione Puglia Michele Emilliano questo pomeriggio a Cerignola presso la sala Conferenze dell’Ospedale “Tatarella” per la sigla del Protocollo d’intesa per la collaborazione ed il supporto alla campagna di sensibilizzazione della popolazione ai programmi di screening per il cancro alla mammella, al colon retto ed alla cervice uterina con lo sviluppo di azioni positive finalizzate alla prevenzione” tra la ASL Foggia e Cittadinanzattiva - Tribunale per i Diritti del Malato.

A seguire, alle ore 17,30, presso il Servizio di Neuropsichiatria dell’Infanzia e dell’Adolescenzadell’Ospedale cerignolano, partirà ufficialmente l’attività della Consulta provinciale per l’Autismo, prima esperienza del genere su tutto il territorio pugliese, con la presentazione del presidente, dei componenti e del Regolamento di organizzazione e funzionamento.