Meteo, anticipo di primavera in Capitanata. Sul Gargano fioriscono i mandorli

Clima sempre più pazzo. Neve, piogge, temporali al nord; sole, bel tempo e quasi primavera al centro-sud. E' questo il quadro meteorologico che si preannuncia per il week end della Befana: un'Italia spaccata in due, anche se poi le precipitazioni interesseranno solo l'arco alpino dove continuerà a nevicare per la gioia degli operatori turistici e di chi ama la montagna. Anticipo di primavera al sud dove tra il 6 e il 7 gennaio si prevedono condizioni di tempo stabile e temperature che durante le ore centrali della giornata potrebbero superare i 20°. Anche in Puglia e in provincia di Foggia. Sul Gargano si vedono già i primi mandorli in fiore. E siamo solo a gennaio. Secondo gli esperti questo mese sarà caratterizzato da clima mite, con alternanza di perturbazioni atlantiche che porteranno un po di pioggia anche alle nostre latitudini, ma sempre con temperature al di sopra della media stagionale.

