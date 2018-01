Torna Musica felix, a Foggia il noto violoncellista Giovanni Sollima

Sarà il grande musicista Giovanni Sollima ad inaugurare la IV edizione della rassegna Musica felix, organizzata e promossa dalla fondazione Apulia felix.

​La direzione artistica di Dino De Palma e Gianna Fratta propone, in apertura di stagione, uno degli eventi musicalmente più attesi in Puglia: l’appuntamento SOLLIMA & FRIENDS vedrà sul palco dell’Auditorium Santa Chiara di Foggia una personalità di spicco del panorama concertistico internazionale, il noto violoncellista e compositore siciliano, insieme ai sette violoncellisti pugliesi dell’ApuliaCelloSolists: Giovanni Astorino, Giuseppe Carabellese, Fabio De Leonardis, Tiziana Di Giuseppe, Marcello Forte, Francesco Tanzi, Luciano Tarantino.

Un incontro musicale unico e tutto mediterraneo che proporrà al pubblico foggiano, sabato 13 gennaio alle ore 20.00, un meraviglioso viaggio nelle pagine di Chopin, Rossini, Cirri, Boccherini, Elgar, con incursioni nei canti tradizionali armeni e in quelli salentini, oltre a brani di Pixinguinha e Nirvana, senza tralasciare la grande musica dello stesso Sollima. Un’interessante mix di musica pop, rock, jazz, etnica, minimalista e classica.

La stagione Musica felix è organizzata dalla Fondazione Apulia felix e promossa dalla Regione Puglia, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Foggia e l’Associazione culturale Musica Civica. Gli abbonamenti per gli otto spettacoli sono in vendita presso l’Auditorium Santa Chiara tutti i giornidalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20 al costo di 50 euro. È possibile acquistare il biglietto per il singolo spettacolo dalle ore 17.30 di sabato 13 gennaio al costo di 10 euro presso l’Auditorium Santa Chiara.

Ingresso ore 19.30 - sipario ore 20.00. Maggiori informazioni sul sito www.apuliafelix.org