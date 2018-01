La Capitanata sempre più Arancione: 7 bandiere su 13 sventolano sui Monti Dauni

Orsara di Puglia, Bovino, Pietramontecorvino, Rocchetta S. Antonio, Alberona, Sant'Agata di Puglia e Troia. Ben 7 dei 13 comuni Bandiera Arancione della Puglia si trovano in provincia di Foggia, sui Monti Dauni per essere più precisi. Fino al 2020 continuerà a sventolare il vessillo del Touring Club Italiano sui campanili di questi straordinari borghi, a dimostrazione che piccolo è bello e che i piccoli comuni dell'appennino dauno hanno sempre da offrire incredibili bellezze da scoprire e tutelare. Il Touring Club Italiano li ha premiati per il loro impegno nel preservare bellezza e tradizioni.

