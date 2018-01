Piemontese e Di Gioia dirottano in Capitanata 9 milioni per 10 biblioteche

"Una straordinaria iniezione di risorse per una straordinaria effervescenza di progettazione che il bando ha saputo suscitare, grazie alla felice intuizione della collega all'Industria turistica e culturale, Loredana Capone", osserva l'assessore regionale al Bilancio, Raffaele Piemontese. "Sono investimenti che contribuiscono a elevare la qualità della vita anche nei comuni più piccoli, spesso mettendone a ulteriore valore il patrimonio dei beni culturali", rimarca l'assessore regionale all'Agricoltura, Leo Di Gioia. È il caso dei dieci progetti di biblioteche di comunità che risultano finanziati in provincia di Foggia, in forza dell'incremento del budget disposto oggi dalla Giunta regionale. Il più corposo è "MyCult" che vede associati i comuni di Cagnano Varano, Carpino, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo, che potranno contare su un finanziamento di 1 milione 982.603,66 euro. A Bovino si realizzerà "La Biblioteca del Castello" con 1 milione 696.935,06 euro. A Vieste il progetto è centrato nel Complesso del Convento di San Francesco e gode di 1 milione 323.961,76 euro. Con 902.496,14 euro il Comune di San Severo realizzerà "#LiberiLibri". A Vico del Gargano con 919.358,59 sarà valorizzata la Biblioteca comunale. Accadia darà corpo al progetto "La Biblioteca dei Fossi” con 623.578,74 euro. A Castelluccio dei Sauri con 507 mila euro e a Poggio Imperiale con 450 mila euro saranno rifunzionalizzate le biblioteche comunali. Finanziato con 450.508,50 euro l'originale progetto del Liceo "Carolina Poerio" di Foggia, denominato "Biblioteca diffusa: Accampamenti letterari". Ancora un castello, quello imperiale di Sant'Agata di Puglia, ospiterà una biblioteca di comunità grazie al progetto del Comune finanziato dalla Regione con 250 mila euro.

Commenta l'articolo