Candidature PD, i Giovani Dem indicano Francesco Di Noia

I Giovani Democratici della Puglia - facendo seguito all’o.d.g. approvato nel corso dell’Assemblea regionale del 13 gennaio u.s. (comunicato tempestivamente al Segretario del Pd pugliese Marco Lacarra e al Segretario nazionale dei Gd Mattia Zunino), - all’esito dell’approfondita discussione svolta nei giorni scorsi in ciascuna delle sei unioni provinciali dei Gd della Puglia, - in rappresentanza di un’intera generazione spesso relegata ai margini del dibattito politico, intendono offrire, quale contributo al dibattito interno all’Unione regionale del Pd pugliese per la formazione delle liste in vista delle elezioni politiche del 4 marzo p.v., la disponibilità di candidatura del Segretario regionale Francesco Di Noia, rispetto alla quale rimettono al Partito ogni valutazione circa il profilo dell’utilità. Fanno, altresì, presente che nell’Unione provinciale di Bari è ancora in corso una riflessione rispetto all’opportunità di proporre una candidatura Gd e si impegnano a comunicare tempestivamente al Pd Pugliese l’esito di detta riflessione. Chiedono, infine, di essere ricevuti per discutere delle proposte programmatiche da inserire nel programma elettorale e per concordare tempi e modalità delle iniziative da mettere in campo su tutto il territorio regionale in vista di questo importantissimo appuntamento elettorale.

Commenta l'articolo