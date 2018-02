Sicurezza sui treni, Polfer dialoga con le scuole

Anche la Puglia è interessata dal progetto “Train to be cool”, che porta la Polizia Ferroviaria nelle scuole per promuovere la sicurezza in ambito ferroviario e dall’inizio dell’anno, il Compartimento Puglia, Basilicata e Molise, diretto dal Dott. Luigi Liguori, ha promosso diversi incontri raggiungendo più di 1.000 ragazzi.

“Train…to be cool” prevede momenti d’incontro e dialogo fra i docenti e ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori e Polizia Ferroviaria. L’obiettivo è stimolare nei giovani la consapevolezza dei rischi presenti nello “scenario ferroviario” e diffondere tra di loro la cultura della legalità e della sicurezza, sensibilizzandoli per la propria ed altrui incolumità.

Gli incontri - fanno sapere gli agenti della Polfer -hanno suscitato il vivo interesse da parte degli studenti, che hanno apprezzato l’iniziativa della Specialità sui temi della sicurezza, ma anche in relazione all’attività di rintraccio delle persone e tutela degli individui disagiati presenti in stazione. Moltissime anche le domande sulla professione di poliziotto e sui concorsi in Polizia.

Fra le opportunità c’è anche la possibilità di avere una lezione di “Train to be cool” in treno, per i ragazzi che usano il mezzo ferroviario nelle gite scolastiche.