Uil Fpl, Giorgione riconfermato segretario

Standing-ovation per Gino Giorgione autore di un’applauditissima relazione nel corso del quinto congresso territoriale della Uil Fpl.

“Le nostre parole d’ordine sono sempre state serietà, competenza e passione contrapposti al libro dei sogni di tanti altri”, ha affermato Giorgione che ha proseguito rimarcando i “tanti sacrifici fatti che ci hanno portati a crescere e a diventare sempre più punto di riferimento negli enti locali e nella sanità”.

Giorgione ha confermato la segreteria uscente (Giorgione, Giovanni Grifa, Luciana Lioce, Franco Tampone tesoriere): “squadra che vince non si cambia. Davanti a noi abbiamo sfide sempre più importanti e ambiziose che affronteremo con la serenità e la passione di sempre a partire dal prossimo rinnovo delle Rsu”.

Eletti anche il consiglio territoriale, l’esecutivo e i delegati al Congresso Uil Foggia e Uil Fpl Puglia.

Al congresso sono intervenuti Aldo Pugliese, segretario regionale Uil Puglia, Gianni Ricci, segretario generale Uil Foggia, Giuseppe Vatinno, segretario generale Uil Fpl Puglia e Daniele Ilari, segretario nazionale organizzativo Uil Fpl.

“Un plauso per l’ottimo lavoro fatto da Giorgione nella doppia veste di segretario di categoria e segretario confederale in questi anni. Sono certo che, anche col supporto fondamentale di Gino, tutta la Uil Foggia continuerà a crescere. A Gino, alla segreteria, all’esecutivo e al consiglio Uil Fpl faccio i miei più calorosi auguri di buon lavoro”, ha concluso Ricci.

