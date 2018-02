G. Lisa, Onesti (AdP): "Per l'allungamento della pista ci siamo"

"L'allungamento della pista dell'aeroporto Gino Lisa di Foggia è ormai alle porte. Si farà al più presto possibile". Lo ha detto ai microfoni del network radiofonico garganico Ondaradio, Tiziano Onesti, presidente di Aeroporti di Puglia alla Bit di Milano. “La Regione - ha aggiunto Onesti - con molta enfasi ha istituito un tavolo di confronto per dare il via allo sviluppo dell’aeroporto foggiano”. Confermata anche la riattivazione per il 2018, dallo scalo aeroportuale di Bari, del bus navetta per il Gargano fortemente sollecitato negli scorsi mesi dal Comune di Vieste e dal Consorzio “Gargano Mare”.

