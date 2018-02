In attesa del gelo siberiano torna la neve sul Gargano e Monti Dauni

Pioggia e neve stanno interessando tutta la Capitanata dalle prime ore del mattino. Piove ormai ininterrottamente da quasi 24 ore su tutta la provincia, mentre dal primo pomeriggio al di sopra dei 600-700 metri di quota è tornata la neve. Nevicate vengono segnalate sul Gargano, sui rilievi sovrastanti Monte S. Angelo, San Giovanni Rotondo, san Marco in Lamis e Rignano Garganico. Primi disagi sulle arterie interne: sulla sp 22 Rignano-San marco sono caduti 5 centimetri di neve e si circola con qualche difficoltà. Identica situazione sulle strade che da San Giovanni e San Marco conducono verso l'entroterra del Gargano. Neve anche sui Monti Dauni, ma solo in quota, soprattutto nei dintorni di Faeto, Monteleone di Puglia, Roseto Valfortore e Carlantino. Massima prudenza per chi percorre le strade che conducono in queste località. Domani graduale miglioramento con le temperature nuovamente in rialzo per effetto di correnti meridionali, ma da domenica attenzione al brusco mutamento del tempo, arriva il gelo siberiano con l'ingresso del Burian che farà scendere le temperature anche a -10°. Nevicherà anche sulle coste dell'Adriatico e il pericolo principale sarà il ghiaccio.

