Droga, operazione Quartiere: sentenza dopo soli 8 mesi

Il Giudice dell’Udienza Preliminare del Tribunale di Foggia ha condannato i soggetti che, il 4 luglio dello scorso anno, erano stati arrestati nell'ambito dell’operazione “Quartiere”, condotta a San Giovanni Rotondo. La sentenza del rito abbreviato giunge a soli otto mesi dalla data dell’operazione.

I Carabinieri al termine di un'indagine sviluppata tra San Giovanni Rotondo, Foggia e San Severo, avevano eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal GIP del Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, per la quale erano stati arrestati Tafil Lecini, quarantatreenne albanese, Luigi De Cesare quarantenne di San Severo, Felice William Cirino trentaseienne di San Severo, e Giovanni Fattibene, trentottenne di San Giovanni Rotondo, ritenuti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’indagine aveva preso avvio a seguito del suicidio di Roberto Giuliani, trentaquattrenne di San Marco in Lamis toltosi la vita il 29 dicembre del 2015, ed aveva consentito di appurare che negli ultimi attimi di vita il giovane, che aveva una dipendenza dall'eroina, aveva tentato di contattare uno degli arrestati, in particolare Fattibene, che probabilmente gli aveva ceduto l’ultima dose. Lo “spunto” investigativo aveva così consentito ai militari di acquisire chiari e inequivocabili elementi di responsabilità a carico degli arrestati, ottenuti grazie a numerosi servizi di osservazione, controllo e pedinamento, anche con l’ausilio di attività tecniche, ed eseguiti con la difficoltà di dover operare nel “quartiere San Berardino”, principale piazza di spaccio della città di San Severo, punto di riferimento anche per le regioni circostanti (nel corso dell'indagine i militari avevano avuto modo di constatare, infatti, la presenza di acquirenti provenienti dalle regioni limitrofe, quali Basilicata, Molise, Abruzzo, nonché da tutta la provincia foggiana), dove numerosissime vedette segnalavano la presenza di appartenenti alle Forze di polizia, rendendo ancor più difficili le operazioni degli investigatori.

Durante l’indagine era stato possibile, inoltre, arrestare nel dicembre del 2016 lo stesso Lecini, al termine di un rocambolesco inseguimento avvenuto nelle campagne di Foggia, in località “Posta Demani”, dopo che si era dato alla fuga per sottrarsi alla cattura. E’ stato proprio con riferimento a questa vicenda che i Carabinieri hanno potuto mettere a segno uno dei sequestri di droga più consistenti degli ultimi anni, il cui valore era di 650.000 euro.

A seguito della sentenza Lecini dovrà espiare una pena di undici anni e quattro mesi di reclusione, oltre al pagamento di una multa di 60.000 euro. Tutti gli altri soggetti coinvolti nell’operazione hanno riportato una condanna a quattro anni e sei mesi di reclusione, oltre a dover anch'essi pagare una multa di 4.000 euro.