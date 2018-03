Elezioni, in Capitanata alle 19 affluenza del 50,7. Lunghe file ai seggi

Lunghe file ai seggi nei principali comuni della Capitanata che alle 19 ha fatto registrare una buona affluenza alle urne: il 50,7% in tendenza con la media regionale (53,5%), inferiore a quella nazionale. (58,5%). Il comune dove si è registrata la maggiore affluenza alle ore 19,00 è Monteleone di Puglia con il 66,8%. Quello con la minore affluenza è Roseto Valfortore con solo il 31,9%. ( A Roseto la sindaca Lucilla Parisi aveva dichiarato di non votare per protestaDa ricordare che il Sindaco Lucilla Parisi e la sua giunta aveva dichiarato di non andare a votare per protesta) vota solo nella giornata di oggi fino alle 23, poi via allo spoglio: prima le schede del Senato poi quelle della Camera. Quasi tutti i candidati della nostra provincia hanno votato in mattinata: Di Donna, Azzarone, Cusmai, Menga, Pellegrini, Spezzati e Russo hanno votato a Foggia; Cera a San Marco in Lamis, Bordo, Gatta e Tasso a Manafredonia, Giuliano a San Severo,Gentile a Cerignola, Silvestris a Bisceglie. Debutto del tagliando anti frode che in alcuni seggi ha rallentato le operazioni.

