Verso il 21 marzo: il mondo del lavoro di Capitanata incontra lo Stato

Il mondo del lavoro di Capitanata incontra i rappresentanti dello Stato. L'incontro organizzato dal presidente della Camera di commercio di Foggia, Fabio Porreca, in vista della giornata nazionale in memoria delle vittime innocenti delle mafie, in programma proprio nel capoluogo dauno il prossimo 21 marzo. All'incontro ha preso parte anche don Luigi Ciotti, presidente di Libera che da un po’di tempo sta girando in lungo e in largo la nostra provincia per ascoltare le esigenze della gente. Ma il forum di oggi, è servito a fare il punto della situazione sul fenomeno criminalità, una delle criticità del tessuto socio-economico della Daunia. Da una parte le associazioni di categoria e gli imprenditori, dall'altra gli uomini dello Stato, dal procuratore della Repubblica, Ludovico Vaccaro, al prefetto, Massimo Mariani, al questore Mario Della Cioppa, ai comandanti provinciali di carabinieri e Guardia di Finanza. Ad aprire il dibattito è stato il presidente Porreca che ha snocciolato gli ultimi dati Istat sull'occupazione, con la provincia di Foggia penultima davanti solo a Crotone e con 11000 occupati in meno nell'ultimo anno. "Senza sviluppo non ci può essere contrasto alla criminalità e alla illegalità. E senza investimenti, soprattutto nel campo delle infrastrutture la Capitanata non cresce".

Preoccupato anche il presidente di Confindustria Foggia, Gianni Rotice: "La prima cosa che le imprese ci chiedono prima di investire sono sicurezza e legalità". La parola poi al presidente di Coldiretti Foggia, Giuseppe De Filippo: "Ho vissuto sulla mia pelle la pressione mafiosa. Ho sempre avuto massima attenzione da parte delle forze dell'ordine ma evidentemente non basta, e quando Coldiretti invoca la presenza dell'Esercito è perchè riteniamo che nelle campagne c'è bisogno di più presenza per combattere la delinquenza". Chiede più uomini e mezzi, Confcommercio Foggia, con il presidente Damiano Gelsomino. In rappresentanza di Cgil, Cisl e Uil, Maurizio Carmeno: "Fenomeno criminoso spesso sottovalutato in provincia di Foggia, nella sola città capoluogo ci sono ben 24 famiglie mafiose a presidiare il territorio. Questo fa indebolire il tessuto produttivo e molte attività economiche finiscono nella rete dell'illegalità. Urge costituire i presidi della legalità nelle principali città della provincia". "Foggia è in mano agli usurai" - aggiunge il presidente di Confesercenti, Simeone.

Dopo aver ascoltato, sono intervenuti gli uomini dello Stato. Il primo a prendere la parola è stato il Prefetto, Massimo Mariani, che ha elencato tutte le varie iniziative avviate in questi mesi: "Il territorio è sotto controllo. I rinforzi sono arrivati e non saranno temporanei. In sei mesi abbiamo firmato ben 17 informative antimafia interdittive, vale a dire che abbiamo cancellato 17 imprese con infiltrazioni mafiose. Certo, c'è bisogno dell'aiuto di tutti. Più coraggio nel denunciare le estorsioni e l'usura". Il procuratore della Repubblica, Ludovico Vaccaro, denuncia la carenza di pm e giudici al Tribunale di Foggia, insufficiente anche per le udienze dopo la chiusura di Lucera e delle sedi staccate. Inoltre Vaccaro chiede più investimenti sulla videosorveglianza. Dati confortanti arrivano dalla Questura di Foggia. Il questore Mario Della Cioppa evidenzia i risultati ottenuti da Polizia e Carabinieri: "450 arresti dal 1° gennaio ad oggi dicono che ci stiamo riappropriando del territorio". Le somme le tira don Luigi Ciotti: "Non è solo un problema criminoso, ma anche culturale, sociale e politico. Sono secoli che parliamo di mafie. Mafia e corruzione, ma anche la massoneria indeboliscono il Paese. Il 21 marzo non deve essere solo corteo e slogan, bisogna andare oltre".