ANCI GIOVANI PUGLIA: VENERDI 14 SETTEMBRE RIUNIONE COORDINAMENTO A FOGGIA

Si terrà venerdì 14 settembre, alle ore 11.30, presso il palazzo Dogana della Provincia di Foggia, il coordinamento regionale di Anci Giovani Puglia (la Consulta dei giovani amministratori comunali under 35 al momento della elezione). Diversi i punti all'ordine del giorno, tra cui le sottoscrizioni dei protocolli di intesa con le principali associazioni di categoria sulla donazione di sangue, Avis, Fidas e Fratres Puglia. Importanti Iniziative di prossima cantierizzazione sono inoltre, quella con l'associazione Treno della Memoria, per ricordare le vittime della Shoah e la campagna di adesione alla raccolta firme per la proposta di legge Anci sul ripristino dell'educazione civica, come materia di studio nelle scuole.

"L'incontro che svolgeremo a Foggia - sottolinea il coordinatore regionale Gianluca Vurchio - vuole rappresentare un momento di vicinanza ai nostri territori anche per coinvolgere e sensibilizzare i giovani amministratori pugliesi a sostegno delle iniziative Anci. Cerchiamo di creare occasioni di incontro e confronto, per portare avanti le idee ed i programmi della nostra Consulta giovanile all'interno dell'Anci, sempre nell'interesse delle comunità che amministriamo. "

