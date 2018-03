Lesina, la sana alimentazione del CNA

Appuntamento a Lesina il 9 Marzo per i pensionati della CNA per partecipare ad una importante iniziativa di approfondimento sul tema della dieta mediterranea, patrimonio immateriale dell’umanità. L’argomento verrà trattato da punti di vista differenti visto che “la dieta mediterranea” non riguarda solo il comportamento alimentare ma costituisce nel suo insieme lo stile di vita quotidiano della persona. In modo particolare il dott. Matteo Marolla, specialista in scienza dell’alimentazione, e la dottoressa Valeria Lipartiti tratteranno il tema dello stile alimentare per la prevenzione dei disturbi metabolici nella terza età.

Recuperare le tradizioni alimentari della nostra terra quindi è una sfida importante non solo per conservare e trasferire alle nuove generazioni la gastronomia popolare che tanto fa ricca la Capitanata ma anche per tenere sotto controllo le malattie moderne collegate ad una alimentazione disequilibrata. Sulla gastronomia popolare relazionerà la professoressa Grazia Galante, autrice di diverse pubblicazioni sulla cultura alimentare della Capitanata. Non una semplice elencazione di ricette ma la scoperta di come il territorio forma il gusto di una popolazione abituata a vivere tra terra ed acqua. Scopriremo così vere perle della gastronomia, povera nelle materie prime ma ricca di sapienza nella preparazione. Nell’anno del cibo italiano sarà la dottoressa Sabrina Pupillo a presentare i prodotti alimentari del Gargano che nascono dalla sapiente manipolazione dei frutti della nostra terra. L’olio, le arance, il grano, i legumi, le erbe da orto, i pesci delle lagune che costituiscono le materie prime da cui prendono forma eccellenze gastronomiche tanto apprezzate dai turisti. Proprio ai turisti, e tra questi gli anziani, si rivolge l’intervento di Domenico Antonacci, guida esperta del territorio, che presenterà gli ambienti del Gargano attrezzati per una fruizione sicura. Un turismo slow, sostenibile non solo per l’ambiente ma anche per i fruitori, è la proposta degli operatori organizzati nella rete “I laghi di Puglia” rivolta a chi vuole vivere momenti di tranquillità in ambienti sicuri. Vivere la terza età con lo spirito attivo, alla ricerca di nuovi momenti di socializzazione, è la sfida che lancia

CNA PENSIONATI ai propri associati che in provincia di Foggia hanno ormai da tempo superato la soglia mille. L’invecchiamento attivo deve essere una nuova opportunità per vivere in modo non problematico l’insorgere della terza età. In quest’ottica CNA PENSIONATI vuole integrare i servizi tradizionali che eroga ai soci con nuovi servizi finalizzati a valorizzare il saper fare di cui gli anziani sono portatori ed al tempo stesso proponendosi di aggregare la domanda di consumo di questa parte di popolazione.

Su questi temi interverrà Beatrice Tragni, segretaria nazionale di CNA PENSIONATI, che si tratterrà a Lesina anche la giornata di domenica insieme con una delegazione di CNA Puglia per sperimentare direttamente la proposta di fruizione sostenibile del territorio dei Laghi.