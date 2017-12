Manfredonia, Pinuccio presenta 'TrumpAdvisor'

Epifania in compagnia dell'esilarante web star pugliese Pinuccio.L'inviato di "Striscia la Notizia" presenterà a Manfredonia alle 18, presso la "Caffetteria Albatros", "TrumpAdvisor, Donald e Pinuccio in viaggio per il Sud Italia", pubblicato da Mondadori lo scorso 14 novembre. L'evento è organizzato dall'Agenzia del Turismo di Manfredonia, l'ingresso è gratuito ed al termine è prevista la firmacopia con l'autore.

TrumpAdvisor è il racconto surreale di un rocambolesco viaggio che il faccendiere Pinuccio, protagonista di questa storia, fa in compagnia del Presidente degli USA, Trump, di sua moglie Melania, e del fido aiutante Sabino, attraverso la Puglia e la Calabria a bordo di una “fiammante” Fiat Ritmo.

I quattro scorrazzano dal Foggiano al Salento fra le mille bellezze e le innumerevoli contraddizioni di una regione che diventa simbolo delle assurdità dell’Italia.