Elena Gentile ai pescatori: "Con il PD al Governo il Ministero della Pesca"

Elena Gentile torna a Manfredonia dove, accolta da alcuni militanti del Partito Democratico, ha aperto la campagna elettorale in vista delle prossime elezioni politiche. L'europarlamentare pugliese è candidata al Senato nel Collegio Bat-Cerignola-Manfredonia, un collegio che secondo gli ultimi sondaggi è ancora in bilico. "In una Puglia quasi tutta colorata di blu, spicca proprio il collegio di Manfredonia che è di colore celeste. Questo mi da coraggio a lavorare ancora di più per far si che diventi rosso. Sono molto fiduciosa sia per Michele Bordo alla Camera che per me al Senato. Possiamo farcela, dobbiamo farcela. Il PD è vivo in questo territorio e i suoi elettori sanno bene che la nostra è l'unica proposta seria". Gentile ha incontrato alcuni rappresentanti del settore pesca che nonostante la crisi è ancora oggi considerato il traino dell'economia locale. C'è malumore, rabbia, amarezza tra i pescatori del Golfo: le norme comunitarie, il calo dei prezzi del pescato, il caro gasolio sono solo alcuni dei problemi che attanagliano la marineria garganica. Elena Gentile ascolta e poi rilancia: "Con noi al Governo nascerà il Ministero della Pesca e del Mare. Il settore è in sofferenza per dinamiche legate all'Unione Europea ma che possono essere mitigate dall'istituzione del Ministero della Pesca. E' un impegno che mi assumo con gli altri candidati del centrosinistra. Questo territorio aspetta risposte, e il PD, attraverso la buona politica deve continuare a darle".

Commenta l'articolo