Manfredonia, arriva l'ok per la pesca del rossetto. Soddisfatta Federcopesca

“Con il via libera europeo alle richieste italiane, per l’ottenimento di una deroga circa la distanza dalla costa e la profondità minima, viene fatta salva la pesca del “rossetto” nel Golfo di Manfredonia. È una pesca tradizionale di una specie adulta di piccole dimensioni, ma non si tratta di novellame, che altrimenti sarebbe scomparsa in virtù del regolamento per il Mediterraneo che fissa limiti non compatibili con questo sistema di prelievo e con le caratteristiche della costa pugliese”. Così Federcoopesca-Confcooperative commenta l’approvazione da parte di Bruxelles del piano di gestione nazionale che rende possibile nuovamente la pesca del “rossetto” con sciabica da natante.

“Un successo - sottolinea l'associazione - reso possibile grazie al supporto tecnico del Cirspe, il centro studi Federcoopesca, fornito alla Direzione generale della pesca e grazie al Mipaaf per aver voluto dare a questa importante marineria un’opportunità di difendere un mestiere tradizionale, in un rinnovato quadro di sostenibilità. Un gioco di squadra che ha dato i suoi frutti grazie anche al prezioso ruolo svolto dalla Regione Puglia e dal comune di Manfredonia, insieme alla locale Autorità marittima che hanno sostenuto ed accompagnato le richieste dei pescatori.

Si tratta, infatti, di una pesca altamente selettiva -conclude Federcoopesca- e a basso impatto sull’ambiente marino perché non entra in contatto con i fondali”.

La deroga chiesta dall'Italia, spiega l’associazione, riguarda un totale di cento pescherecci, attivi nel distretto di pesca di Manfredonia, anche se il numero delle imbarcazioni autorizzate giornalmente si limiterà a trenta, con un meccanismo di rotazione.

