Nubifragio sui Monti Dauni, frana invade la strada Panni- Accadia. Danni ingenti

Clima pazzo anche in provincia di Foggia. Dopo neve e gelo arrivano i temporali di stampo estivo. Un forte nubifragio in serata ha interessato il versante meridionale dell'appennino dauno causando danni ingenti. La situazione più grave alla periferia di Panni dove una frana ha invaso un lungo tratto della sp 138, la strada che collega Panni ad Accadia e Monteleone di Puglia. L'arteria è rimasta chiusa al traffico per oltre due ore. Solo il rapido intervento di un escavatore inviato dal sindaco ha ripulito la sede stradale da detriti e fango. Sul posto il primo ad arrivare è stato il sindaco, Pasquale Ciruolo che ha coordinato l'emergenza e invitato tutti a prestare attenzione sulle strade che conducono al paese e comunque di evitare di percorrere la sp 138. Fortunatamente al momento della frana non transitava nessuno. Tuttavia i danni sono ingenti e solo domani con la luce del sole si potranno meglio stimare. Lunedì sul luogo della frana si recheranno i tecnici della Provincia. Ancora una volta è bastato un temporale a mettere a repentaglio la sicurezza di un territorio fragile dal punto di vista morfologico.

