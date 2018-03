15,5 mln di euro per la tangenziale di S. Severo dall´autostrada alla SS16

15 milioni e mezzo di euro per il completamento della tangenziale di San Severo necessari a realizzare il tronco di strada che collega il casello autostradale alla Strada Statale 16 nel tratto San Severo – Foggia.

Questa mattina il CIPE – Comitato Interministeriale per la Politica Economica – ha approvato il piano operativo di riparto del fondo di sviluppo e coesione per ben 5 miliardi di euro finanziati con la legge di bilancio per il 2018 che comprende anche il piano operativo del Ministero per le Infrastrutture e Trasporti per 1 miliardo di euro. Nel Piano varato dal Dicastero guidato dal Ministro Delrio figurano una serie di opere sulla base delle richieste formulate anche dalla Regione Puglia e valutate positivamente dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti sotto il profilo dell’utilità trasportistica, della valenza dell’opera e della loro cantierabilità.“Un evento che posso senza indugio definire di portata storica per il nostro territorio e per l’intera Capitanata – dichiara il Sindaco Francesco Miglio – è un sogno che diventa realtà, che consentirà di migliorare la viabilità ed i trasporti di ogni tipo. E’ un opera utile anche per valorizzare i precedenti investimenti effettuati nel tratto che collega il casello alla strada statale 16 in direzione Termoli”.

Il progetto esecutivo dei lavori predisposto dalla Provincia di Foggia (che sarà soggetto attuatore), dopo i necessari adempimenti burocratici, sarà immediatamente cantierizzabile. Le risorse messe a disposizione sono spendibili immediatamente.